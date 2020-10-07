Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 октября без осадков. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 11 часов 25 минут.
У кого намечается той
Аскербек Алиев
Родился 7 октября 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Глава муниципального предприятия «Бишкекпекарня».
Абдыкапар Султанов
Родился 7 октября 1958 года в селе Шайдан Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».
Памятные даты
День гражданской авиации Кыргызстана
День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.
В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.
Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-е.
Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»
Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.
В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес, будет находиться на первом месте.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Аманбек Жайнаков
Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.
Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.
Его имя вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).
Аманбек Жайнаков — автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимается педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Куда сходить
Культура