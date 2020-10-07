Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 октября без осадков. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 11 часов 25 минут.

У кого намечается той

Аскербек Алиев

Родился 7 октября 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Глава муниципального предприятия «Бишкекпекарня».

Абдыкапар Султанов

Родился 7 октября 1958 года в селе Шайдан Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Памятные даты

День гражданской авиации Кыргызстана

Фото www.airport.kg. «Боинг 737-800» с надписью Bubusara

День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.

Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-е.

Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Фото из интернета

Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.

В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес, будет находиться на первом месте.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аманбек Жайнаков

Фото igd.kg. Аманбек Жайнаков

Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.

Его имя вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).

Аманбек Жайнаков — автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимается педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

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