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Общество

Гражданские активисты призывают к досрочным выборам президента

Должны быть назначены досрочные выборы президента. Об этом заявляет гражданский союз «За реформы и результат».

Активисты призывают уходящий созыв Жогорку Кенеша собраться на свое последнее заседание и принять решение об избрании торага, нового состава правительства, Центральной избирательной комиссии и назначении генерального прокурора.  

«Должны быть назначены новые выборы в парламент в разумные сроки, а Жогорку Кенеш в трех чтениях принять поправки в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», снизив избирательный порог до не менее 4 процентов. Более низкий порог может привести в будущем к невозможности сформировать правительство, а высокий — к непредставленности значительной части населения в парламенте», — говорится в обращении.

Переговоры между политическими силами должны привести к договоренностям об отмене результатов выборов, новом составе правительства и ЦИК и судьбе должности президента.

Гражданский союз «За реформы и результат»

Активисты также призывают к созданию правительства народного доверия, которое «объединит основные политические силы, а первые его лица дадут обещание не участвовать в выборах в парламент».

Отмечается, что политические силы должны дать гарантии безопасности личному составу милиции. Органы внутренних дел должны вернуться на улицы городов под гражданским контролем. В случае необходимости могут быть оперативно развернуты народные дружины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167825/
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