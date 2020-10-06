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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 164 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 47 799

В Кыргызстане за сутки выявили 164 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 20 случаев, в Оше — 22, Чуйской области — 19, Ошской — 9, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 59.

С марта в республике зарегистрировали 47 тысяч 799 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167811/
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