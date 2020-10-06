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Общество

Темирлан Султанбеков не знает, где сейчас находится Алмазбек Атамбаев

«Наша партия поддерживает волеизъявление народа, которое было продемонстрировано вчера», — заявил 24.kg член политсовета партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков.

При этом он отметил, что в ближайшее время будет разослан официальный пресс-релиз с позицией СДК по происходящим в Бишкеке событиям.

«Мы поддерживаем стремление всей нашей нации к свободе, справедливости и отсутствию семейно-кланового режима. Я не знаю, где сейчас находится Алмазбек Атамбаев, но я с ним встречался», — заключил Темирлан Султанбеков.

Ранее бывшего президента освободили из СИЗО ГКНБ. Сообщалось, что Алмазбек Атамбаев прибудет на площадь Ала-Тоо и выступит с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167791/
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