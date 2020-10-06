В Чуйской области школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам, в том числе и первоклассников. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, вчера в группу написали, что учеба возобновляется сегодня, 6 октября. «С собой иметь маски, санитайзеры, воду, влажные салфетки. Однако сегодня утром со ссылкой на происходящее в Бишкеке всех детей отправили домой, сказали, что в целях их безопасности», — сообщили родители учащихся.

Фото 24.kg. Школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам

В Бишкеке ночью были беспорядки из-за итогов выборов в Жогорку Кенеш.

Все дети, кроме первоклассников, учились дистанционно. Учащимся 2-6-х классов разрешили возобновить занятия в реальном режиме с сегодняшнего дня.