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Общество

В Чуйской области школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам

В Чуйской области школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам, в том числе и первоклассников. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, вчера в группу написали, что учеба возобновляется сегодня, 6 октября. «С собой иметь маски, санитайзеры, воду, влажные салфетки. Однако сегодня утром со ссылкой на происходящее в Бишкеке всех детей отправили домой, сказали, что в целях их безопасности», — сообщили родители учащихся.

24.kg
Фото 24.kg. Школьников, пришедших на уроки, отправляют по домам

В Бишкеке ночью были беспорядки из-за итогов выборов в Жогорку Кенеш.

Все дети, кроме первоклассников, учились дистанционно. Учащимся 2-6-х классов разрешили возобновить занятия в реальном режиме с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167771/
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