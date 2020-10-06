На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, проигравших на парламентских выборах 4 октября.

После захвата «Белого дома» и ГКНБ участники акции протеста ждут приезда бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее, напомним, митингующие освободили из СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они также намерены выпустить на свободу бывшего премьера Сапара Исакова.

Больше тысячи человек также потребовали освобождения экс-депутата Садыра Жапарова, которого уже выпустили из колонии.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.