05:30
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, проигравших на парламентских выборах 4 октября.

После захвата «Белого дома» и ГКНБ участники акции протеста ждут приезда бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее, напомним, митингующие освободили из СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они также намерены выпустить на свободу бывшего премьера Сапара Исакова.

Больше тысячи человек также потребовали освобождения экс-депутата Садыра Жапарова, которого уже выпустили из колонии.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167744/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит площадь Ала-Тоо сейчас
Беспорядки в Бишкеке. Сообщается об освобождении из колонии Садыра Жапарова
Беспорядки в Бишкеке. Молодого медика избили до полусмерти
Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались на территорию «Белого дома»
Беспорядки в Бишкеке. Машина «Тазалыка» нашлась
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих разгоняют на грузовой спецтехнике
Беспорядки в Бишкеке. Избитые митингующими медики госпитализированы в БНИЦТиО
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие оттеснили силовиков к «Белому дому»
Беспорядки в Бишкеке. Милиционер бросил камень в журналиста
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
05:27
На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева
05:23
На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова
05:11
Беспорядки в Бишкеке. Как выглядит площадь Ала-Тоо сейчас
05:10
Беспорядки в Бишкеке. Сообщается об освобождении из колонии Садыра Жапарова
04:52
Захват «Белого дома»: мародерства, порча имущества и поджог кабинетов депутатов