Бишкекские власти снова передумали. Ученики 2-6-х классов не вернутся в школы

Возобновление учебного процесса в школах Бишкека для учеников 2-6-х классов откладывается на неопределенное время. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Только что поступило служебное письмо за подписью главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, в котором он просит пересмотреть вопрос возобновления учебного процесса в реальном времени для учащихся 2-6-х классов с 6 октября», — говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что управление образования мэрии прислушивается к рекомендациям медиков, учебный процесс откладывается на неопределенное время. «Будем следить за эпидемиологической ситуацией в столице», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что вчера утром сообщалось о запрете работать столичным школам из-за роста новых случаев коронавируса, но к вечеру в муниципалитете озвучили иное решение — ученики 2-6-х классов столичных школ сегодня начнут обучение в традиционном режиме.