Разгон митинга в Бишкеке. На площади Ала-Тоо дежурит одна бригада медиков

Сейчас в Бишкеке на площади Ала-Тоо продолжает дежурить одна бригада скорой помощи. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, остальные бригады пока остаются на станции. Напомним, что после столкновений пострадали два силовика. Их закидали камнями. Данных о других пострадавших в Минздраве пока нет. В Центре экстренной медицины отметили, что вызовы на площадь Ала-Тоо были, но всю информацию они передают сразу в министерство.

В столице продолжается разгон митингующих.

Напомним, что сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Ранее в митинге участие приняли около 6 тысяч человек.