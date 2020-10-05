Выборы-2020. Колонна милиционеров прибыла на площадь Ала-Тоо

Колонна милиционеров прибыла на площадь Ала-Тоо. Они готовятся к разгону митинга проигравших партий и их сторонников.

Отметим, что на мирную акцию собралось около 6 тысяч человек. Собравшиеся требуют аннулировать результаты выборов, а также отправить в отставку главу Центризбиркома.

На площади митингуют представители и сторонники 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».