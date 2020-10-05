Зажгли площадь. Митингующие включили фонари на смартфонах

Фото из соцсетей. Митингующие включили фонарики на телефонах

Митингующие на площади включили фонари на телефонах. Снимком и видео поделились пользователи соцсетей.

Напомним, что на площади митингуют сторонники и кандидаты от политорганизаций, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.