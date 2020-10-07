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Общество

Студентам педагогических специальностей вдвое повысили стипендии

Студентам педагогических специальностей повысили стипендии на 100 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, повышение произошло на основании постановления правительства кабмина. Студентам, обучающимся по педагогическим специальностям в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, будет начисляться в два раза больше средств с 1 сентября.

В ведомстве отметили, что повышение направлено на стимулирование выпускников школ для поступления на педагогические специальности, улучшение обеспеченности сельских школ учителями.

Студенты образовательных организаций высшего профессионального образования будут получать 1,6 тысячи сомов вместо 800, а среднего профессионального образования 1 тысячу 440 (было 720).

На повышение стипендии студентам до конца года (четыре месяца) потребуется 10 миллионов 817,6 тысячи сомов. Средства предусмотрены в бюджете Министерства образования и науки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167660/
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Студентам педагогических специальностей вдвое повысили стипендии