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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах

Ученики 2-6-х классов столичных школ с завтрашнего дня начинают обучение в традиционном режиме. Об этом  24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева. По ее словам, уроки будут проводиться в обычном формате, классы делить не станут, дети будут заниматься в том составе, что и всегда. Завтра, 6 октября, основных уроков не будет, для детей проведут классные часы и познакомят их с расписанием.

Как рассказал 24.kg главный санитарный врач города Кубан Кундашев, Центр госсанэпиднадзора Бишкека больше не возражает против возврата учащихся 2-6-х классов в школы с 6 октября. 

По его словам, разрешение возобновить учебный процесс в реальном режиме школы получили при условии выполнения совместного приказа министерств образования и здравоохранения о соблюдении алгоритма. Он предусматривает соблюдение санитарных норм. 

Напомним, что ранее сообщалось о запрете работать столичным школам из-за роста новых случаев коронавируса.

В штатном режиме по утвержденному графику будут работать школы, число учеников в которых не превышает 200 человек, гибкий (начало занятий и перерывы в разное время) — не более 350 человек, посменно — до 500 учеников. В столичных школах обучается от 1,5-2 тысяч учеников и более.

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167638/
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