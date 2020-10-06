Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Общество

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В Бишкеке 6 октября дожди. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День уменьшился до 11 часов 28 минут.

Памятные даты

Всемирный день охраны мест обитаний

Данияра Сатымбаева
Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц. 

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167625/
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