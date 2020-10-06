Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

Всемирный день охраны мест обитаний

Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.



Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц.



Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

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