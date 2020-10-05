Россия может вновь закрыть границы из-за коронавируса

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество авиаполетов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оперативного штаба РФ на 5 октября, за сутки число зараженных коронавирусом выросло и составляет 10 тысяч 888 человек.

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — сказал Валерий Рязанский, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

Сенатор отметил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений». Он подчеркнул, что ряд стран уже принимает серьезные меры, в частности, Израиль ввел государственный карантин.