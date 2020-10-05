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Общество

Выборы-2020. Наблюдатели из «Келечекке жол» не выявили грубых нарушений

Выборы в Кыргызстане прошли с незначительными нарушениями. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил представитель Центра мониторинга «Келечекке жол» Турсунбек Акун.

По его словам, центр провел мониторинг на участках в Бишкеке и Аламединском районе.

«В УИК № 1319 аппарат, считывающий биометрические данные, не работал полчаса. Из-за этого образовалась очередь. На большинстве участков было очень много наблюдателей от партий, участвующих в выборах. Это тоже привело к скоплению людей», — сказал Турсунбек Акун.

Центр мониторинга признает прошедшие выборы и призывает проигравшие партии отказаться от митингов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167568/
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