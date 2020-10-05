11:13
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших превышает 1 миллион

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 873 тысячи 397. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 35 миллионов 79 тысяч 152 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 420 тысяч 971), Индии (6 миллионов 549 тысяч 373), Бразилии (4 миллиона 915 тысяч 289), России (1 миллион 209 тысяч 79), Колумбии (855 тысяч 52), Перу (821 тысяча 564), Аргентине (798 тысяч 486), Испании (789 тысяч 932) и Мексике (761 тысяча 655).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 24,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 678 тысяч 914 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 36 тысяч 111. За трое суток показатель вырос на 14 тысяч 348 человек. В том числе в США скончались 209 тысяч 794 человека, Бразилии — 146 тысяч 3652, Индии — 101 тысяча 782, Мексике — 79 тысяч 88 и Великобритании — 42 тысячи 440.

В Кыргызстане зарегистрировали 47 тысяч 635 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 236, Узбекистане — 58 тысяч 612, Таджикистане — 9 тысяч 935.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167545/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще 9 медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 207 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 47 635
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 103 человека
Кубатбек Боронов не исключил введение карантина по COVID-19. Но в крайнем случае
В Кыргызстане еще 14 медиков заразились коронавирусом
В КР выявили 244 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 47 428
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 140 человек
Ученые нашли естественную иммунную защиту от коронавируса
COVID-19. В южных регионах будет проведен анализ эпидемиологической ситуации
Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исчезают через три месяца
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
5 октября, понедельник
11:04
COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших превышает 1 миллион COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших...
10:58
Сооронбай Жээнбеков поблагодарил учителей Кыргызстана за добросовестный труд
10:51
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 октября
10:41
Главный санврач Бишкека еще не дал разрешения на возврат в школы
10:36
Выборы-2020. Наблюдатели отметили нарушения в ходе голосования