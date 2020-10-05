COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших превышает 1 миллион

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 873 тысячи 397. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 35 миллионов 79 тысяч 152 человека. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 420 тысяч 971), Индии (6 миллионов 549 тысяч 373), Бразилии (4 миллиона 915 тысяч 289), России (1 миллион 209 тысяч 79), Колумбии (855 тысяч 52), Перу (821 тысяча 564), Аргентине (798 тысяч 486), Испании (789 тысяч 932) и Мексике (761 тысяча 655).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 24,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 678 тысяч 914 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 36 тысяч 111. За трое суток показатель вырос на 14 тысяч 348 человек. В том числе в США скончались 209 тысяч 794 человека, Бразилии — 146 тысяч 3652, Индии — 101 тысяча 782, Мексике — 79 тысяч 88 и Великобритании — 42 тысячи 440.

В Кыргызстане зарегистрировали 47 тысяч 635 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 236, Узбекистане — 58 тысяч 612, Таджикистане — 9 тысяч 935.