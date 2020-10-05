В Кыргызстане за сутки выявили 207 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, в Оше — 4, в Чуйской области — 8, в Ошской — 34, в Таласской — 4, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 9, в Джалал-Абадской — 46, в Баткенской — 75.

С марта в республике зарегистрировали 47 тысяч 635 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.