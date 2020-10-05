В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 103 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 103 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 6 человек, в Оше — 23, в Чуйской области — 7, в Ошской — 36, в Таласской — 5, в Нарынской — 3, в Иссык-Кульской — 2, в Джалал-Абадской — 8, в Баткенской — 13.

За весь период выздоровели 43 тысячи 521 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.