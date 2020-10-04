На многих избирательных участках не соблюдается социальная дистанция

Сообщения о том, что на избирательных участках не соблюдается социальная дистанция, поступают из разных регионов страны. Эта видеозапись сделана в поселке Уч Жат Алайского района.

На УИК № 5300, расположенном в филармонии имени Рыспая Абдыкадырова в Оше, одновременно находилось более ста человек. Они ждали свою очередь, чтобы проголосовать. При этом стояли вплотную друг к другу.

Еще один ролик записан в Нарыне. Здесь к участку приписано 2 тысячи человек. Когда люди стали приходить голосовать, не обошлось без очереди. И снова никакой социальной дистанции.

Напомним, что участки закроются в 20.00. ЦИК обещает предоставить первые предварительные итоги в 22.00.