Возврат в школы: полная неразбериха

Завтра школы откроют двери для учащихся 1-6-х классов. Решение об этом республиканский штаб принял 30 сентября, и родители сразу начали атаковать учителей в чатах, но ответов никто дать не мог. Приказ о возобновлении образовательного процесса в традиционном режиме Министерство образования и науки выпустило лишь в пятницу, 2 октября, в конце рабочего дня. За выходные многое так и не прояснилось.

Родители в недоумении

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Часть родительской общественности восприняла такую новость с энтузиазмом: наконец-то можно вздохнуть свободнее, не придется помогать со сложными темами отпрыскам, а у детей глаза отдохнут от гаджетов и компьютеров. Другие же встретили новость о возврате в школы с опаской: в сентябре, когда регистрировали 40-60 новых случаев коронавируса за сутки, учиться разрешили только первоклассникам. Сейчас же статистика перевалила за 200, а за парты возвращают все начальное и часть среднего звена. Где логика?

«Я в недоумении. Не хочу подвергать опасности здоровье ребенка, а потом и родственников. Надо было в сентябре открыть двери учебных заведений, а сейчас как раз закрывать. Именно так происходит в той же России», — поделилась своим мнением мать второклассницы Вероника.

«Сейчас не самое лучшее время для учебы. Многие болеют, не раз говорили, что после выборов будет вторая волна заражения. Уверена, что все это специально делается. Как обеспечат в классе дистанцию, если в нем около 50 детей? Как ученикам добираться до школы в переполненных маршрутках, где никто маски не носит и чихают чуть ли не в лицо?» — задалась риторическими вопросами мать школьника Айнагуль.

У Назиры четверо детей-школьников. «Муж сказал, что в школу их не пустит. Боится за детей, тем более к дистанционной форме обучения уже привыкли. Сложно, конечно, но здоровье важнее», — сказала женщина.

В своих намерениях она не одна. Некоторые родители уже ищут «уважительную» причину, чтобы не пускать детей на офлайн-уроки.

Смогут ли такие дети продолжить учебу онлайн, когда остальные одноклассники занимаются вживую с учителем, неизвестно. Даже если чиновники разрешат такой вариант, согласятся ли учителя? Ведь им придется нести двойную, а то и тройную нагрузку.

Педагоги не в восторге

Все выходные многие из учителей, как и родители, оставались в неведении: когда дезинфицировать кабинеты, какое время назвать ученикам, как делить классы...

«Если сделать подгруппы, придется работать вдвое больше, но платить больше нам, естественно, не будут. Сил на тех, кто хочет продолжить учебу онлайн, просто не останется. У нас есть и свои семьи. А еще много старших классов, которые вынуждены продолжать учебу дистанционно. Куча журналов — традиционный, электронный, по предмету. Разрываемся просто», — устало вздохнула русовед Анна Александровна.

Учитель математики, попросивший не указывать имя, уверен, что при делении классов толку не выйдет. «Это однозначно. В малокомплектных школах еще можно что-то придумать, а в городских как поделишь?» — говорит он.

Общеобразовательные учреждения рассчитаны на 650 мест, а учатся в них около 2 тысяч. Переполнены донельзя. В обычное-то время дети учились в три смены.

«Вся нагрузка ляжет на учителей. Приказ спустили поздно. Как начинать учебу, не понимаю. При такой организации пострадают все — и учителя, и дети, особенно выпускники. Придет весна, и никто не отменит Общереспубликанское тестирование, а пробел в знаниях будет большой», — уверен педагог.

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Он добавил, что никто из чиновников не хочет брать на себя ответственность. «Надо было открыть образовательные учреждения в сентябре, а при ухудшении эпидситуации уйти раньше на каникулы. Так мы хотя бы детей настроили на работу», — заметил учитель.

Кстати, не все предметы будут проходить онлайн. Если в школе недостаточно учебных кабинетов для соблюдения алгоритма, администрация может предложить гибкий график.

Например, изучение предметов физико-математического и естественно-научного направлений — в реальном режиме, а предметы гуманитарного направления — в дистанционном.

Физкультуру, ОБЖ и родиноведение предложили вести на улице. С похолоданием это, естественно, станет невозможным. Стоит ли только ради математики ездить в школу, когда остальные предметы продолжатся через WhatsApp?

Высоки ли риски для детей

Основанием для возобновления учебы, по словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, стало отсутствие с начала учебного года вспышки коронавируса среди первоклассников.

Эксперт по вопросам здравоохранения Нинель Кадырова считает, что риски есть, но они не критические. «Заболеваемость среди детей меньше, чем среди взрослых. Детский иммунитет сильнее, вирус они переносят в легкой форме. Да, есть опасения по поводу синдрома Кавасаки, но у нас он не выявлен. Дети могут быть больше вирусоносителями», — подчеркнула она.

Дети должны учиться в школе, тем более если она рядом, в пешей доступности. Школа — это дисциплина, социализация. Нинель Кадырова

Эксперт отметила необходимость гибкого, дифференцированного подхода. Отправлять школьников на карантин только там, где увеличивается заражение COVID-19.

С ней согласна и замминистра образования Надира Джусупбекова. По ее словам, в случае если в каком-то районе ухудшится эпидситуация, то решение о переводе учащихся на дистанционный режим обучения будет приниматься на месте: органами местного самоуправления и госсанэпиднадзором. Они смогут приостановить учебный процесс до стабилизации ситуации.

Как обеспечить все условия?

Согласно приказу Минобразования, в традиционной форме работать смогут только те школы, которые обеспечат санитарные требования. Их много

Надира Джусупбекова считает, что запуск учебы в сентябре апробировали успешно. «Выборочный мониторинг по школам санэпиднадзор делал. Санитарно-гигиенические требования соблюдались. Теперь второй этап. Всю жизнь весь мир не может сидеть в изоляции, — заметила она. — В России тоже не все учебные заведения закрыли, а только в Москве, где эпидситуация стала более угрожающей. Во Франции, например, все школы работают в реальном режиме».

В десятках общеобразовательных учреждений нет водопровода. Дети элементарно не могут помыть руки после туалета (на туалеты, кстати, тоже страшно смотреть). О какой гигиене может идти речь? Не будь коронавируса, этот вопрос так бы и остался без внимания?

«В 231 школе, где нет водопроводной сети, установят умывальники, организуют регулярный подвоз воды и обеспечат средствами для мытья рук. Помощь оказывают местные власти и международная организация. С отоплением тоже проблем быть не должно», — заверила замминистра.

На бумаге, как известно, у чиновников всегда хорошо. Как получится на самом деле, школьники узнают уже завтра.