Нападение на милиционера. Сегодня суд рассмотрит меру пресечения задержанным

Сегодня Сузакский районный суд рассмотрит меру пресечения ранее задержанному за незаконное ношение огнестрельного оружия члену ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.
Читайте по теме
Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление, порвали форму милиционеру. Правоохранителям пришлось стрелять в воздух. Во время обыска у одного из них обнаружен травматический пистолет с 13 патронами.
По данным УВД региона, один из них ранее судим за убийство и является членом ОПГ. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.