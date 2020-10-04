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Общество

Нападение на милиционера. Сегодня суд рассмотрит меру пресечения задержанным

Сегодня Сузакский районный суд рассмотрит меру пресечения ранее задержанному за незаконное ношение огнестрельного оружия члену ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

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2 октября милиция Сузакского района задержала А.С., 1977 года рождения, и У.Т., 1997 года рождения, за незаконное ношение огнестрельного оружия.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление, порвали форму милиционеру. Правоохранителям пришлось стрелять в воздух. Во время обыска у одного из них обнаружен травматический пистолет с 13 патронами.

По данным УВД региона, один из них ранее судим за убийство и является членом ОПГ. В отношении него  возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167418/
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