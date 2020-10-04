Завтра у первоклассников выходной

Ученики 1-х классов завтра, 5 октября, не будут учиться. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что с 6 октября к традиционной форме обучения возвращаются ученики 2-6-х классов, а 5 октября во всех школах будет проводиться дезинфекция.

«Алгоритмом действий предусмотрены различные варианты организации образовательного процесса в школах в зависимости от численности учащихся и материально-технической базы (разное начало уроков, разные перемены, сменность при посещении столовой и другие). Часть уроков по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родиноведение», «Этика», «Физическая культура» предлагается проводить на свежем воздухе», — отметили в Минобразования.

Для учебных заведений, где обучается много детей и нет условий для организации образовательного процесса по требованиям алгоритма действий, рекомендуется проводить уроки в реальном режиме по предметам физико-математического и естественно-научного направлений, а гуманитарного — в дистанционной форме.

«Разрешение на открытие общеобразовательной организации с большим контингентом учащихся осуществляется только на основании заключения территориальных центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — добавили в министерстве.