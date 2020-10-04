Пользователи соцсетей зафиксировали, как агитаторы отмечают избирателей возле участков избирательных комиссий. Видео на своих страницах в Facebook опубликовали пользователи Гульгакы Мамсалиева и Нургазы Нурик.
На УИК № 5300 в филармонии имени Рыспая Абдыкадырова девушка держала в руках листок, в котором указаны данные граждан: адрес проживания, фамилия, имя и номер телефона.
На листе написано, что это «Лист по встречам № 3» от 4 октября. Контролер: Айжана Атабаева. Агитатор: Ульпат Абдуллаева.
На видео видно, как люди, стоящие вокруг, подходят к девушке и называют свои фамилии.
Другого агитатора, также проверяющего список, сотрудники милиции увели в машину.