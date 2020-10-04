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Общество

Пользователи соцсетей зафиксировали, как агитаторы отмечают избирателей

Пользователи соцсетей зафиксировали, как агитаторы отмечают избирателей возле участков избирательных комиссий. Видео на своих страницах в Facebook опубликовали пользователи Гульгакы Мамсалиева и Нургазы Нурик.

На УИК № 5300 в филармонии имени Рыспая Абдыкадырова девушка держала в руках листок, в котором указаны данные граждан: адрес проживания, фамилия, имя и номер телефона.

На листе написано, что это «Лист по встречам № 3» от 4 октября. Контролер: Айжана Атабаева. Агитатор: Ульпат Абдуллаева.

На видео видно, как люди, стоящие вокруг, подходят к девушке и называют свои фамилии.

Аналогичные действия можно увидеть со стороны другого мужчины. При этом агитаторы игнорируют вопрос о том, какую партию они представляют.

Другого агитатора, также проверяющего список, сотрудники милиции увели в машину.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167391/
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