Пользователи соцсетей зафиксировали, как агитаторы отмечают избирателей возле участков избирательных комиссий. Видео на своих страницах в Facebook опубликовали пользователи Гульгакы Мамсалиева и Нургазы Нурик.

На УИК № 5300 в филармонии имени Рыспая Абдыкадырова девушка держала в руках листок, в котором указаны данные граждан: адрес проживания, фамилия, имя и номер телефона.

На листе написано, что это «Лист по встречам № 3» от 4 октября. Контролер: Айжана Атабаева. Агитатор: Ульпат Абдуллаева.

На видео видно, как люди, стоящие вокруг, подходят к девушке и называют свои фамилии.

Аналогичные действия можно увидеть со стороны другого мужчины. При этом агитаторы игнорируют вопрос о том, какую партию они представляют.

Другого агитатора, также проверяющего список, сотрудники милиции увели в машину.