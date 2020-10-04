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Общество

Последний избирательный участок за рубежом закроется в 6.00 5 октября

Последний избирательный участок за рубежом закроется в 6.00 5 октября. Он находится в Вашингтоне, сообщила сегодня на брифинге председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, голосование на участках за пределами Кыргызстана началось в три часа ночи и завершится в шесть утра 5 октября. В Европе восемь избирательных участков открылись в 12.00 из-за разницы во времени.

«Избирательный участок в Лондоне откроется в 13.00 по бишкекскому времени, в Вашингтоне — в 18.00. Сведения об участии избирателей в голосовании за рубежом мы будем предоставлять по мере поступления информации», — сообщила Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, что всего за пределами Кыргызстана открыты 45 избирательных участков в 28 государствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167387/
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