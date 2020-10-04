В Кыргызстане еще 14 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 14 медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдыкаримов.

По его словам, в Бишкеке коронавирусом заразились 2 медика, Ошской области — 3, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 7.

За сутки выписали из стационаров трех медработников, а из домашней самоизоляции — 8.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 318, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3 тысячи 49 медработников.