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Общество

Наблюдатели и избиратели сообщили о нарушениях на участках города Ош

Наблюдатели и избиратели сообщили о нарушениях на избирательном участке № 5303, расположенном в Оше. Об этом в прямом эфире сообщил пользователь Facebook Адыл Акжол уулу.

На видеоролике жительница Оша заявила, что на участках к избирателям подходят неизвестные и предлагают деньги с просьбой проголосовать за партию под номером № 1.

«Внаглую подходят и говорят, что дадут 2 тысячи сомов. Говорят голосовать за первую партию. Что вы на это скажете?! У нас есть право голосовать за того, за кого мы хотим! Ко мне тоже подошли и предложили. Я отказалась. Я буду голосовать за того, за кого хочу!» — заявила жительница Оша.

Наблюдатели других партий сообщили о нарушении принципа тайного голосования. Они пожаловались на то, что им не дают фиксировать нарушения. «Увидев нарушения, мы сразу начали говорить. Но нас выгнали с участка. Нам не дают снимать на видео и фото нарушения, хотя мы наблюдатели и имеем на это право», — отметили они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167363/
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