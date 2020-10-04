Наблюдатели и избиратели сообщили о нарушениях на участках города Ош

Наблюдатели и избиратели сообщили о нарушениях на избирательном участке № 5303, расположенном в Оше. Об этом в прямом эфире сообщил пользователь Facebook Адыл Акжол уулу.
На видеоролике жительница Оша заявила, что на участках к избирателям подходят неизвестные и предлагают деньги с просьбой проголосовать за партию под номером № 1.
«Внаглую подходят и говорят, что дадут 2 тысячи сомов. Говорят голосовать за первую партию. Что вы на это скажете?! У нас есть право голосовать за того, за кого мы хотим! Ко мне тоже подошли и предложили. Я отказалась. Я буду голосовать за того, за кого хочу!» — заявила жительница Оша.