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Общество

Оцените креатив: работники Зеленхоза предстали в образах с известных картин

Работники МП «Зеленхоз» реализовали проект «Картины оживают» совместно с Музеем изобразительного искусства имени Гапара Айтиева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что поливщики, косильщики, работники теплиц и цветочных клумб примерили на себя образ известной «Дочери Советской Киргизии» Семена Чуйкова, «Аннушки» Савицкого, женщин в национальных убранствах с картины «Праздник» Суймонкула Чокморова.

«Также мы воплотили в жизнь работы таких живописцев, как Давид Флекман, Алтымыш Усубалиев, Леонид Деймант, Александр Игнатьев, Федор Стукошин. Нередко полевые работы, связанные с земледелием, становились вдохновением для многих наших живописцев советской Киргизии. Колоссальный труд, выполняемый людьми, находил отражение в искусстве и является наивысшей благодатью», — рассказали в МП «Зеленхоз».

В предприятии отмечают, что вместе с этим были выбраны картины, воплощающие стремления, быт и грезы простых людей своего времени.

«Все костюмы подбирались исключительно сотрудниками Бишкекзеленхоза, одежда в основном была собрана из семейных сундуков с вещами. Работа фотографа является волонтерской. Работы живописцев можно увидеть в Национальном музее искусств имени Гапара Айтиева», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167342/
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