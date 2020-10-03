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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ученые нашли естественную иммунную защиту от коронавируса

Ученые Тюбингенского университета (Германия) назвали естественный иммунный механизм, который может защитить организм от воздействия SARS-CoV-2. Научная работа опубликована в журнале Nature Immunology.

Ученые установили несколько эпитопов — специфических участков молекул, которые находятся на поверхности антигенпрезентирующих клеток, распознающихся иммунными Т-клетками и участвующих в формировании иммунитета. Для этого пришлось провести анализ данных, полученных от более 180 добровольцев, которые вылечились от коронавируса. Они также изучили образцы донорской крови, собранные до пандемии.

Было установлено, что у тех, кто выздоровел от COVID-19, есть Т-клеточные эпитопы и иммунная реакция против коронавируса, даже если реакция антител не наблюдалась. Результаты проведенного исследования помогут в будущем разработать профилактическую вакцину от коронавируса, которая будет состоять из идентифицированных эпитопов Т-клеток. Ее направят на индукцию Т-клеточного ответа против COVID-19.

С марта в Кыргызстане зарегистрировано всего 47 тысяч 184 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167338/
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