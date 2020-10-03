Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исчезают через три месяца

Антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма переболевших COVID-19 приблизительно через три месяца после заражения. К такому выводу пришли канадские медики — их исследование опубликовано в научном журнале Blood.

По данным исследователей, сейчас проходит множество клинических испытаний по использованию плазмы крови переболевших для лечения COVID-19.

«Возник вопрос — в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные. Если вы переболели COVID-19 и хотите помочь, нужно сдать кровь как можно раньше», — сказала медик Рене Базен.

В ходе наблюдения выяснилось, что коллективный иммунитет вряд ли сформируется естественным путем.

Кроме того, медики пришли к выводу, что коронавирус мешает формированию клеток, которые могут долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Это и послужило причиной, по которой специалисты начали изучать, как быстро антитела начинают исчезать из организма переболевших.

Ученые еженедельно начали собирали образцы крови у 15 добровольцев, которые ранее переболели коронавирусом, и отслеживали то, как менялась в них концентрация антител. Полученные данные показали, что концентрация антител в организме у них начала падать примерно на 88-й день после заражения. Через три месяца антитела исчезли полностью. Однако, как подчеркивается в научной работе, эти выводы касаются лишь антител переболевших людей, а при вакцинировании иммунный ответ вырабатывается иначе.