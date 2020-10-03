18:11
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исчезают через три месяца

Антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма переболевших COVID-19 приблизительно через три месяца после заражения. К такому выводу пришли канадские медики — их исследование опубликовано в научном журнале Blood.

По данным исследователей, сейчас проходит множество клинических испытаний по использованию плазмы крови переболевших для лечения COVID-19.

«Возник вопрос — в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные. Если вы переболели COVID-19 и хотите помочь, нужно сдать кровь как можно раньше», — сказала медик Рене Базен.

В ходе наблюдения выяснилось, что коллективный иммунитет вряд ли сформируется естественным путем.

Кроме того, медики пришли к выводу, что коронавирус мешает формированию клеток, которые могут долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Это и послужило причиной, по которой специалисты начали изучать, как быстро антитела начинают исчезать из организма переболевших.

Ученые еженедельно начали собирали образцы крови у 15 добровольцев, которые ранее переболели коронавирусом, и отслеживали то, как менялась в них концентрация антител. Полученные данные показали, что концентрация антител в организме у них начала падать примерно на 88-й день после заражения. Через три месяца антитела исчезли полностью. Однако, как подчеркивается в научной работе, эти выводы касаются лишь антител переболевших людей, а при вакцинировании иммунный ответ вырабатывается иначе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167332/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса умер один человек
В КР выявили 128 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 47 184
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел 141 человек
Выборы-2020. В день тишины вне помещения проголосуют 29 тысяч 75 человек
Кубатбек Боронов: Ни один человек не должен остаться без медпомощи
На избирательные участки Кыргызстана завезли 3,5 миллиона медицинских масок
В парке «Адинай» появится стела в память о жертвах COVID-19
В Кыргызстане решили возобновить обучение в школах. Но приказа Минобраза еще нет
В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границах
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Минобразования выпустило приказ о&nbsp;возобновлении образовательного процесса Минобразования выпустило приказ о возобновлении образовательного процесса
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
3 октября, суббота
18:05
Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исчезают через три месяца Исследование: У переболевших коронавирусом антитела исч...
16:02
COVID-19 объявил нас мужем и женой. История волонтеров
15:53
Карантина не будет. Сооронбай Жээнбеков призвал граждан к ответственности
15:41
Выборы-2020. Президент призвал привлекать на госслужбу молодых кандидатов
15:37
Выборы-2020. Президент призывает не продавать свои голоса