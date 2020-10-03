В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились 10 медицинских работников. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке коронавирусом заразился один медик, в Оше — один, Ошской области — четыре, Джалал-Абадской — два, Баткенской — два.

За сутки выписаны из стационаров три медработника, а из домашней самоизоляции — шесть.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 304 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3 тысячи 38 медработников.