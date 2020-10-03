В Кыргызстане от коронавируса умер один человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что летальный исход зарегистрирован в Иссык-Кульской области.

Всего за весь период в стране зарегистрировано 1 тысяча 66 случаев смерти от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.