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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от коронавируса умер один человек

В Кыргызстане от коронавируса умер один человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что летальный исход зарегистрирован в Иссык-Кульской области.

Всего за весь период в стране зарегистрировано 1 тысяча 66 случаев смерти от COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167322/
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