В Кыргызстане за сутки выявили 128 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке зарегистрировано 22 случая, Оше — 8, Чуйской области — 2, Ошской — 33, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 17, Баткенской — 38.

С марта в Кыргызстане зарегистрировано всего 47 тысяч 184 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.