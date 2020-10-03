В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел 141 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 141 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке вылечились 14 человек, в Оше — 26, Чуйской области — 6, Ошской — 40, Таласской — 5, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 15.

За весь период выздоровели 43 тысячи 278 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.