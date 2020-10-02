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Общество

Делегация Госдумы России прибыла в Кыргызстан для наблюдения за выборами

Делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с Константином Затулиным и первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прибыла в Кыргызстан для участия в международном наблюдении на выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба Института стран СНГ.

«Депутаты Госдумы уже встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Им предстоят встречи с руководством парламента и ЦИК республики, участвующими в выборах политическими партиями, а также с активом организаций российских соотечественников в Кыргызстане. В день выборов — 4 октября депутаты Государственной Думы вместе со своими коллегами из стран СНГ примут участие в наблюдении за голосованием», — говорится в сообщении.

Делегация пробудет в Кыргызстане со 2 по 5 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167261/
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