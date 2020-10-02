В это воскресенье мы будем выбирать депутатов Жогорку Кенеша. Центризбирком разрешил участвовать в выборах 16 партиям. Парламент VII созыва будет избираться по партийным спискам сроком на пять лет.

Редакция 24.kg проанализировала базу данных по всем кандидатам в депутаты и определила портрет типичного претендента на мандат. Это кыргызский мужчина в полном расцвете сил, безработный, но с высшим образованием. Больше информации о том, какие люди борются за право представлять наши интересы, — в видеоролике.