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Общество

Выборы-2020. Типичный кандидат в депутаты Жогорку Кенеша — какой он?

В это воскресенье мы будем выбирать депутатов Жогорку Кенеша. Центризбирком разрешил участвовать в выборах 16 партиям. Парламент VII созыва будет избираться по партийным спискам сроком на пять лет.

Редакция 24.kg проанализировала базу данных по всем кандидатам в депутаты и определила портрет типичного претендента на мандат. Это кыргызский мужчина в полном расцвете сил, безработный, но с высшим образованием. Больше информации о том, какие люди борются за право представлять наши интересы, — в видеоролике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167260/
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