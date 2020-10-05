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Общество

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

6 октября. Футбол, Кыргызская премьер-лига, четырнадцатый тур

«Дордой» — «Кара-Балта», 11.00,
«Абдыш-Ата» — «Каганат» , 11.00,
«Илбирс» — «Алга», 15.30,
«Алай» — «Нефтчи», 15.30.

Все матчи проходят в Канте на двух стадионах, транслируются на онлайн-стриминге «Кыргыз Спорт ТВ».

9 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, 1/4 финала

В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.

Пары определятся 6 октября. Все матчи пройдут в Канте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167238/
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