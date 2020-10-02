В Кыргызстане за религиозные училища не должны отвечать местные кенеши

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности пункта Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

Отметим, с заявлением обратилась гражданка Аскар кызы Жанара. Она просила признать противоречащей Конституции норму, что при учреждении религиозного учебного заведения нужно согласовывать с депутатами местных кенешей списки граждан, которые намерены там получать образование.

Заявительница считает, что эти пункты ущемляют права миссионеров на свободу вероисповедания и свободу объединения, а также ограничивают право граждан на получение религиозного образования.

В своем решении Конституционная палата отметила, что по своей сути оспариваемые законоположения сами по себе неоправданные и не имеющие регулятивного смысла. Они создают лишние препятствия.

Таким образом, Конституционная палата пришла к выводу, что положения оспариваемых норм Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» входят в противоречие с нормами Конституции, гарантирующими запрет на ограничения свободно выбирать и иметь религиозные убеждения, а также на религиозное образование.