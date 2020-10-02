15:47
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане за религиозные училища не должны отвечать местные кенеши

Конституционная палата рассмотрела дело о проверке конституционности пункта Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

Отметим, с заявлением обратилась гражданка Аскар кызы Жанара. Она просила признать противоречащей Конституции норму, что при учреждении религиозного учебного заведения нужно согласовывать с депутатами местных кенешей списки граждан, которые намерены там получать образование.

Заявительница считает, что эти пункты ущемляют права миссионеров на свободу вероисповедания и свободу объединения, а также ограничивают право граждан на получение религиозного образования.

В своем решении Конституционная палата отметила, что по своей сути оспариваемые законоположения сами по себе неоправданные и не имеющие регулятивного смысла. Они создают лишние препятствия.

Таким образом, Конституционная палата пришла к выводу, что положения оспариваемых норм Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» входят в противоречие с нормами Конституции, гарантирующими запрет на ограничения свободно выбирать и иметь религиозные убеждения, а также на религиозное образование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167237/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Глава Токмакского горкенеша просит перенести кампанию на весну
Пока сохраняется риск распространения коронавируса, местные выборы не объявят
ЦИК не может определиться с датой проведения местных выборов
Массовая прописка. Избиратели с новыми паспортами смогут голосовать на выборах
Генпрокуратура саботирует решение вопроса о массовой прописке избирателей
Объединение местных и парламентских выборов: за и против
Раздавая продуктовые наборы и моя подъезды, партии свой устав нарушают
Предвыборная агитация партий в период режима ЧС запрещена
Кампанию нужно объявить заново. Депутат предлагает отменить местные выборы
За гумпомощь во время ЧП партии не привлечь к ответственности
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
Сервис &laquo;Киоск&raquo; от&nbsp;MegaCom: топовые журналы в&nbsp;вашем смартфоне Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые журналы в вашем смартфоне
MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от&nbsp;имени политических партий MegaCom опровергает факт провокационных рассылок от имени политических партий
2 октября, пятница
15:47
Выборы-2020. Кто должен рассматривать сигналы о нарушениях Выборы-2020. Кто должен рассматривать сигналы о нарушен...
15:32
Выборы-2020. На избирательных участках задействуют 11,5 тысячи милиционеров
15:18
В Кыргызстане за религиозные училища не должны отвечать местные кенеши
15:14
300 человек торжественно вступили в партию «Кыргызстан»
15:08
Милиция задержала мужчину, совершившего автонаезд на человека в Кызыл-Кие