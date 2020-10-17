Сразить наповал. На что готовы кыргызстанки, чтобы произвести фурор на тое

Быть женщиной в Кыргызстане, где сильны вековые традиции проведения тоев и массовых торжеств — удовольствие недешевое. Даже если ходить на торжественные мероприятия всего несколько раз в год, выглядеть нужно, как модель с обложки журнала. Это означает, что потратить на наряд и прическу придется около $100, а такие расходы ощутимо бьют по карману.

Как произвести фурор на торжестве и выглядеть стильно в будние дни, журналист 24.kg разбиралась вместе с именитыми дизайнерами нашей страны.

Блеск и нищета

Десятки страниц магазинов вечерних нарядов пестрят фотографиями платьев с блестками, пайетками, воланами и шлейфами. Естественно, такой наряд рассчитан только на торжественные мероприятия, и надеть его можно лишь один раз. Дважды выйти в свет в одном и том же — не комильфо.

Брендовые вещи владельцы бутиков привозят из-за рубежа, поэтому стоят те же платья от 5-7 тысяч сомов до 15-20 и выше. Позволить себе такой наряд на один выход решится не каждая, платья берут напрокат. Минимальная стоимость такой аренды в Бишкеке — 2-3 тысячи сомов. Причем востребованы «богатые» модели, вид которых просто «кричит» об их стоимости.

Дизайнеры понимают желание каждой девушки или женщины выглядеть достойно, а то и выделиться на мероприятии, где присутствуют родные и близкие. Но подчеркивают, что красивый наряд может получиться даже из обычной ткани.

Не всегда вечерний наряд — это блеск камней на платье и высокие каблуки.

«Вечернее платье вполне может быть из бархата матового цвета или трикотажа из черной шерсти. Простые вещи никто не отменял. Можно добавить нитку из белого жемчуга и подобрать обувь в классическом варианте, вот вам и вечерний look. Из обычной ткани может получиться вполне красивый наряд», — говорит Айпери Обозова.

По словам дизайнера, начинает прослеживаться тенденция одеваться просто даже в торжественных случаях. Вот уже несколько лет подряд девушки на кыз узатуу (проводы невесты) предпочитают надевать более скромные и закрытые наряды. Невесты, которые выходят замуж за иностранцев, могут заказать платье с открытыми плечами.

«Одежда, которую мы шьем — современные вечерние платья, но с национальным уклоном. Мы ориентируемся на рынок, где сейчас девушки хотят быть на своем торжестве в более закрытой одежде. В основном они не хотят оголять плечи или руки. Возможно, это связано с пресловутым «что скажут другие», — пояснила дизайнер.

С коллегой согласна и основательница модного дома Толгонай Байра. Она отмечает, что вечерние наряды часто в классическом стиле, а пайетки и стразы на одежде выходят из моды.

Актуальны не воланы и блестки, а классика. Если это коктейльный наряд, объемными могут быть рукава. Толгонай Байра

По словам дизайнера, сейчас модно носить более практичную одежду.

«Девушки предпочитают практичность даже в вечерних нарядах — чтобы можно было надеть его не на один вечер, а выйти в свет несколько раз», — говорит Толгонай Байра.

Она считает, что пандемия коронавируса повлияла на мышление людей в плане нарядов. Люди стали более обдуманно совершать покупки и расставлять приоритеты.

К тому же в Кыргызстане, по мнению модельера, в отличие от других стран, люди всегда одевались достаточно лаконично и стильно.

Что сейчас модно?

Мода очень разнообразна. По словам дизайнера Дильбар Ашимбаевой, на сегодня существует около 20 самых разнообразных трендов, и они постоянно обновляются.

«Есть ключевые тренды, а есть и параллельно развивающиеся. В моде платья с принтами, которые меняются из сезона в сезон», — говорит Дильбар Ашимбаева.

Например, в этом году модно носить цветочный принт. Черно-белая и однотонная классика всегда останется актуальной.

Еще один непреходящий тренд — oversize. Мода на большие объемы пришла в нашу страну много лет назад и, судя по всему, останется надолго. Свободный крой любят за то, что помогает скрыть недостатки фигуры и сделать образ менее официальным.

Дизайнер Айпери Обозова не всегда согласна с трендами. По ее мнению, мода достаточно демократична и в этом году особых изменений в требованиях к фасонам одежды нет.

«Не могу сказать, что в этом году мода на какие-то вещи стала другой. Нет, почти все то же, что и в прошлом году, — свободная одежда простого покроя, тренчи и кеды. Люди поняли, что можно одеваться удобно», — считает она.

У каждого мода своя — надо учитывать вкус каждого человека. Сейчас при наличии времени можно найти любое платье и заказать его в интернете или сшить. Айпери Обозова

По мнению дизайнеров, вкус кыргызстанцев с годами меняется в лучшую сторону. Причем за модными трендами следят не только женщины, но и мужчины.

«Видеть интересно одетых людей всегда приятно. Есть мужчины среднего возраста, которые следят за тем, как они одеты, то есть это не просто обычный брючный костюм, а рубашки в сложную клетку в сочетании с твидовыми брюками. Есть те, кто носит шарфы, головные уборы. На 60-70-летнем мужчине это круто смотрится», — отмечает Дильбар Ашимбаева.

Фото из интернета. В моде одежда с цветочным принтом

Мода в Кыргызстане и во всем мире меняется с каждым сезоном. Если несколько лет назад какие-то вещи могли показаться неприемлемыми, то сейчас они вполне обыденны. Безусловно, на вкус и цвет товарищей нет, но остаются вечные ценности, и маленькое черное платье всегда будет в тренде.