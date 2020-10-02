Милиция задержала мужчину, совершившего автонаезд на человека в Кызыл-Кие

24.kg сообщила пресс-служба УВД Баткенской области. Милиция задержала мужчину, совершившего автонаезд на человека в городе Кызыл-Кие. Об этомсообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

Отметим, в соцсети распространили видеоролик , в котором микроавтобус наехал на группу людей. Позже оперативники установили личность виновника ДТП. Им оказался 25-летний житель М.А.у.

Уточняется, что факт пересмотрен и перерегистрирован по статье 39-130 «Покушение на убийство» УК КР, ранее он был зарегистрирован в ЕРПП по статье 297 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств», 266 «Хулиганство» УК КР.

По предварительным данным, участники инцидента вместе распивали спиртные напитки.

Задержанный водворен в ИВС, микроавтобус — на штрафстоянку.