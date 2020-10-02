В Кыргызстане решили возобновить обучение в школах. Но приказа Минобраза еще нет

Управление образования мэрии Бишкека еще не получило совместный приказ Минздрава и Минобразования об алгоритме, условиях, при которых возможно возобновить обучение учеников 2-6-х классов. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

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По ее словам, в столице функционирует 97 муниципальных школ. «Во всех с 1 сентября началось обучение в традиционном режиме для учеников 1-х классов. Все нормы, которые были спущены Минздравом, соблюдены. Основные требования, которые выдвигаются: обеспечение санитайзерами, дезинфицирующими ковриками у входов», — отметила она.

Вице-мэр добавила, что в управлении ждут приказ, чтобы совместно с районными центрами образования, директорами его отработать. «Школы в Бишкеке переполнены, мы поднимали этот вопрос в штабе. Если укажут, что в классе должно быть 10-15 человек, то это будет проблематично организовать. Идет речь о нескольких вариантах обучения, в частности, что по определенным предметам продолжится онлайн-обучение. И здесь тоже есть вопросы», — отметила она.

В Министерстве образования и науки журналиста 24.kg заверили, что приказ поступит в управление уже сегодня.

Отметим, что на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что работать смогут только те школы, которые готовы обеспечить санитарные требования.