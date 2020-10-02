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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

МВД попросило у международной организации СИЗ из-за ситуации с коронавирусом

ПРООН закупила и передала средства индивидуальной защиты для сотрудников МВД страны. Об этом сообщили в организации.

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По ее данным, по запросу МВД в связи с увеличивающимся количеством зараженных COVID-19 и из-за возникшей эпидемситуации в стране ПРООН закупила и передала 1 тысячу защитных очков, 1 тысячу защитных халатов, 3 тысячи 168 респираторов для обеспечения безопасности сотрудников подразделений министерства.

В ведомстве поблагодарили ПРООН за оказанную помощь, отметив, что она особенно актуальна для сотрудников органов внутренних дел в сегодняшние дни, в один из важнейших этапов — проведение парламентских выборов. «Дополнительные средства защиты остро необходимы, ведь в первую очередь выборы должны быть безопасными для граждан и их здоровья», — обратился к представителям ПРООН начальник отдела управления правового обеспечения и международного сотрудничества МВД Акылбек Шаршембиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167224/
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