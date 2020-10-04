Неделя-24. Выборы Жогорку Кенеша и почему детей возвращают в школы

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. На места в парламенте претендуют представители 16 политических партий, из них пять присутствуют в нынешнем составе ЖК КР. Выборы завершатся сегодня в 20.00, и наверняка до полуночи мы узнаем их предварительные результаты.

И если с выборами все более или менее понятно, то сказать так о некоторых решениях правительства республики не получается. Так, республиканский штаб принял решение о переходе с 6 октября учеников 1-6-х классов на традиционную форму обучения.

При этом тут же правительство выражает обеспокоенность: новых случаев COVID-19 больше, чем внебольничной пневмонии. Да и налицо рост заболевших коронавирусом. То есть, по логике все делать надо наоборот, как и поступают другие страны, прерывая обучение в школах. Но где наше правительство и логика...

К таким же решениям можно отнести и так называемое открытие авиасообщения с Россией. Власти ограничились двумя рейсами в неделю и на этом успокоились, по традиции оставив людей один на один с проблемами. Ведь десятки людей даже с билетами на руках не могут улететь. При этом у многих назначены операции. Подробнее в репортаже «Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Что можно сделать, сэкономив на парламенте

Фото 24.kg. Жогорку Кенеш давно критикуют за то, что он слишком дорого обходится казне

Депутаты Жогорку Кенеша в этом году бьют все рекорды по непродуктивности. Из-за карантина большую часть года они не работали. В июне спокойно ушли в отпуск, а в сентябре решили не заседать до выборов. Но деньги на содержание парламента из бюджета все равно выделяют. Мы подсчитали, как можно с пользой потратить средства, которые уходят из государственной казны на парламент с июля по сентябрь 2020 года — «Депутатские каникулы. Как можно потратить деньги, выделенные на Жогорку Кенеш».

Пропавшие избиратели

Отличительной чертой предвыборной кампании — 2020 стало рекордное число воспользовавшихся формой № 2. По данным ЦИК, 496 тысяч 239 человек сменили избирательный адрес. Это 25,6 процента от общего списка голосующих. ЦИК считает, что ничего страшного не произошло. Однако другие избиратели заявляют, что не могут найти себя в списках. Подробнее о ситуации в материале «Выборы-2020. Избиратели исчезают из списков: никто не хочет признавать проблему».

Что наобещали кандидаты в депутаты о свободе слова

Представители политических партий, участвующих в парламентской гонке, и представители медиасектора подписали Договор о свободе слова. Документ представлен Общественным объединением «Журналисты» и Независимым союзом журналистов Кыргызстана. Представители 15 политорганизаций, подписавшие соглашение, заявили 24.kg, что в случае прохождения в парламент обязуются сотрудничать со СМИ и не атаковать свободу слова — «Договор о свободе слова подписали 15 партий: обещают неукоснительно соблюдать».

Как чиновники проспали коронавирус

Фото из интернета. Несмотря на то что времени на подготовку к борьбе с коронавирусом было достаточно, чиновники все пустили на самотек

Расследование отдела данных 24.kg показало, что летнюю вспышку коронавируса можно было предотвратить или хотя бы смягчить ее последствия, если бы власти последовали советам ученых. Подробнее в материале «Расследование 24.kg. Три просчета властей, которые привели к вспышке COVID-19».

Битва горожан за Бишкек

«Если вдруг есть какие-то моменты при принятии Проекта детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека, связанные с нарушениями, если ПДП непонятный, я не против того, чтобы его отменили, отправили на доработку и вновь утвердили», — заявил столичный градоначальник Азиз Суракматов на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg. Подробнее о ситуации в материале «Городские власти согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать».

Как готовятся к зиме энергетики

Фото Национального энергохолдинга. И. о. главы Нацэнергохолдинга Абдылда Исраилов

Энергетические компании завершают подготовку к отопительному сезону. О том, как идет ремонт и почему решено импортировать электроэнергию, 24.kg рассказал первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Абдылда Исраилов.

До начала отопительного сезона 2020-2021 годов осталось совсем немного. Из-за пандемии коронавируса особое внимание уделяют тому, чтобы по стране не было перебоев с электроэнергией и теплом. Мы выяснили, как готовятся к предстоящим холодам в регионах страны.

Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне

Фото из архива Эндрю Уиллера

Эндрю Рассел Уиллер приехал в Кыргызстан из Америки четыре года назад по линии Корпуса мира как учитель английского языка. До этого был в Объединенных Арабских Эмиратах. «Я хотел узнать больше о философии ислама на постсоветском пространстве. Поэтому Кыргызстан, бывшая республика СССР, где население — преимущественно мусульмане, вполне подходил мне», — рассказал Эндрю Уиллер в интервью 24.kg.

Электронные кошельки утратили анонимность

С 1 октября 2020 года в Кыргызстане запретили любые финансовые операции с неидентифицированными электронными кошельками/мобильными приложениями агентов платежных организаций (операторы мобильной сотовой связи). Мы поговорили с экспертами, представителями рынка электронных денег и Национальным банком, чтобы понять, почему принято такое решение и идет ли оно на пользу кыргызстанцам. Подробнее — «Электронные кошельки. Почему без регистрации пользоваться ими запретят».

Природа Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Юрия Калюгина. Радуга в Мин-Куше

Хорошая погода продолжает нас радовать. На улице золотая осень, а потому не сидите дома — гуляйте и дышите свежим воздухом. Заодно пополняйте свои архивы пейзажами нашей прекрасной природы. Пока вы это только собираетесь сделать, смотрим работы наших авторов — «Мгновения жизни. Утренний Бишкек и радуга в Мин-Куше».