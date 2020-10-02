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Общество

Кыргызстан и Венгрия будут проводить совместные научные исследования

Кыргызстан и Венгрия будут проводить совместные научные исследования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, министр образования и науки КР Каныбек Исаков и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали двустороннее Соглашение в сфере образования и науки.

В ведомстве отметили, что согласно договоренности, достигнутой в ходе официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Венгрию 28-29 сентября, в ближайшие годы будут организованы совместные научные исследования двух стран в сфере генетики, истории, археологии, искусства, культуры. Кроме того, в рамках договоренностей по двустороннему сотрудничеству в Кыргызстане планируется открыть Венгерский исследовательский институт, — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167199/
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