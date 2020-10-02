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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Заразились в мире 34,2 миллиона, число умерших превышает 1 миллион

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 237 тысяч 484. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 34 миллиона 205 тысяч 755 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 277 тысяч 759), Индии (6 миллионов 312 тысяч 584), Бразилии (4 миллиона 847 тысяч 92), России (1 миллион 179 тысяч 634), Колумбии (835 тысяч 339), Перу (814 тысяч 829), Испании (778 тысяч 607), Аргентине (765 тысяч 2) и Мексике (748 тысяч 315).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 23,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 141 тысячу 511 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 21 тысячи 763. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 605 человек. В том числе в США скончались 207 тысяч 789 человек, Бразилии — 144 тысячи 680, Индии — 98 тысяч 678, Мексике — 78 тысяч 78 и Великобритании — 42 тысячи 292.

В Кыргызстане зарегистрировали 47 тысяч 56 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 44, Узбекистане — 57 тысяч 290, Таджикистане — 9 тысяч 811.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167190/
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