Когда дадут отопление? Мэрия Бишкека заверяет, что готова в любую минуту

Решение о подаче отопления бишкекчанам остается за штабом по подготовке и проведению осенне-зимнего периода. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, городские службы и смежные организации, ответственные за отопительный сезон, проводят комплексные мероприятия для бесперебойной подачи тепла в дома горожан.

«Традиционно, согласно нормам, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд. По данным Гидрометцентра, резкого похолодания в ближайшее время не ожидается, в период со 2 по 11 октября среднесуточная температура воздуха будет равна +10-12 градусов, преимущественно без осадков. Но несмотря на теплую осень, городские службы топливно-энергетического комплекса готовы подать тепло в любую минуту», — проинформировали в муниципалитете.

В мэрии попросили жителей многоквартирных домов начать подготовку к зиме: