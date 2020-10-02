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Общество

Когда дадут отопление? Мэрия Бишкека заверяет, что готова в любую минуту

Решение о подаче отопления бишкекчанам остается за штабом по подготовке и проведению осенне-зимнего периода. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, городские службы и смежные организации, ответственные за отопительный сезон, проводят комплексные мероприятия для бесперебойной подачи тепла в дома горожан.

«Традиционно, согласно нормам, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд. По данным Гидрометцентра, резкого похолодания в ближайшее время не ожидается, в период со 2 по 11 октября среднесуточная температура воздуха будет равна +10-12 градусов, преимущественно без осадков. Но несмотря на теплую осень, городские службы топливно-энергетического комплекса готовы подать тепло в любую минуту», — проинформировали в муниципалитете.

В мэрии попросили жителей многоквартирных домов начать подготовку к зиме:

  • нужно заменить или установить краны Маевского на отопительных приборах верхних этажей (для сброса воздуха по стояку);
  • для хорошей теплоотдачи и устранения причин возникновения перетоков нужно промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями приборы отопления, а также отремонтировать нерабочие смесители;
  • для отсечения от стояков горячего водоснабжения следует провести ремонт или замену аварийных вентилей на разводящих трубопроводах, перекрыть также отсекающий вентиль на горячую воду при использовании автономного водопрогревателя типа «Аристон», а при неиспользовании — закрыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167183/
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