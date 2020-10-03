00:54
USD 79.49
EUR 93.24
RUB 1.03
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 октября облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 11 часов 37 минут.

У кого намечается той

Чингиз Эшимбеков

Родился 3 октября 1971 года. Посол Кыргызстана в Катаре.

Азат Бакаев

Родился 3 октября 1988 года в городе Фрунзе. Статс-секретарь Государственного агентства по земельным ресурсам.

Памятные даты

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Куда сходить

Культура

  • на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
  • работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
  • Gallery M приглашает на выставку и мастер-класс;
  • Мастерская «705» — на спектакль «Уя», а также встречу с актерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167175/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Бишкекчане жалуются на&nbsp;холод в&nbsp;квартирах. В&nbsp;мэрии сказали, когда ждать отопления Бишкекчане жалуются на холод в квартирах. В мэрии сказали, когда ждать отопления
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в&nbsp;стране Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в стране
Бизнес
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают совместную акцию Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную акцию
Детей с&nbsp;ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования Детей с ОВЗ обеспечили инновационными возможностями для инклюзивного образования
3 октября, суббота
00:31
Милиция устанавливает, какая партия раздавала деньги для подкупа в Кара-Суу Милиция устанавливает, какая партия раздавала деньги дл...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
2 октября, пятница
23:59
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Спасибо народу Кыргызстана!
23:52
Полицейский электрокар Tesla Model 3 окупил себя за год
23:45
Голосуйте за «Биримдик» № 1. Будьте с первыми!
23:40
Партия «Биримдик» № 1 благодарит кыргызстанцев за поддержку и доверие!
23:30
«Биримдик» № 1! Партия торжественно закрыла агитационную кампанию