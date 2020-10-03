Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 октября облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 11 часов 37 минут.

У кого намечается той

Чингиз Эшимбеков

Родился 3 октября 1971 года. Посол Кыргызстана в Катаре.

Азат Бакаев

Родился 3 октября 1988 года в городе Фрунзе. Статс-секретарь Государственного агентства по земельным ресурсам.

Памятные даты

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Куда сходить

Культура