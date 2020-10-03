Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 октября облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День уменьшился до 11 часов 37 минут.
У кого намечается той
Чингиз Эшимбеков
Родился 3 октября 1971 года. Посол Кыргызстана в Катаре.
Азат Бакаев
Родился 3 октября 1988 года в городе Фрунзе. Статс-секретарь Государственного агентства по земельным ресурсам.
Памятные даты
Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.
Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.
Куда сходить
Культура
- на площади Победы проходит ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставку «Арткана»;
- работу начал Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева;
- Gallery M приглашает на выставку и мастер-класс;
- Мастерская «705» — на спектакль «Уя», а также встречу с актерами.