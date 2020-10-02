В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 154 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 6 человек, в Оше — 34, в Чуйской области — 5, в Ошской — 47, в Нарынской — 2, в Таласской — 2, в Иссык-Кульской — 12, в Джалал-Абадской — 19, в Баткенской — 27.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 43 тысячи 137 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.