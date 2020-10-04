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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 4 октября 2013 года

Самым теплым в Бишкеке было 4 октября 2013 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30,7 градуса.

Самым холодным 4 октября было в 1974-м, когда температура составила −1,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,1 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1997 года, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 4 октября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +7-9 градусов. Днем в столице будет дождливо. Воздух прогреется до +18-20 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167155/
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