Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию

Вопрос о передаче паспортов посторонним людям вновь возник в обществе в преддверии выборов. И если дилемму, продавать или нет голос, каждый волен решать сам, то вот сохранность паспортных данных — дело серьезное.

Передавая паспортные данные незнакомым людям, вы рискуете вляпаться в неприятности.

Журналист 24.kg поговорила с юристами и специалистами банковской сферы, чтобы понять, почему же не только паспорт, но и его копию нельзя никому давать. Они рассказали, в каких ситуациях паспорт или его копия в чужих руках могут привести к неприятностям.

Микрокредиты и рассрочка

Многие кыргызстанцы считают, что главное никому не давать оригинал паспорта. А с копией все равно ничего сделать не получится. Но на самом деле это миф. Есть ситуации, в которых достаточно и копии для того, чтобы оформить на вас финансовые обязательства, а иногда даже и патенты. Расплачиваться по займам и налогам потом придется вам.

По закону, чтобы финансовая организация выдала кредит человеку, необходимо личное появление заемщика, а не только его паспорт.

Поэтому получить заем в банке только по копии паспорта не получится. Не дадут кредит даже и с оригиналом паспорта. Владелец документа должен лично присутствовать при совершении сделки.

Но кроме банков в стране есть куча микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты онлайн. Система работает таким образом, что необходимо представить информацию, указанную в удостоверении личности, и кредит ваш. И именно эта лазейка позволяет мошенникам брать кредиты на других лиц. Заем получат они, а рассчитываться вам.

На копию паспорта можно оформить рассрочку в магазине. Крупные точки предпочитают сотрудничать с банками, но вот небольшие магазины предъявляют для потенциальных заемщиков не так много требований и документов. Скорее всего, они согласятся продать товар в рассрочку по копии паспорта. И доказать потом, что ты этот товар не брал, будет крайне сложно. А если вы еще и сами отдали свой паспорт или его копию кому-то, то ситуация еще более тяжелая.

Как не сесть за экстремизм

Необязателен оригинал паспорта и при покупке SIM-карты. На ваше имя могут оформить номера телефонов, которые продаются неофициально. Сам по себе факт не страшен, но вот последствия очень серьезные.

Депутат Дастан Бекешев еще весной предупреждал граждан об опасности таких действий.

«Через SIM-карту, оформленную на ваше имя, могут распространять фейковую или экстремистскую информацию. Потом ходите по ГКНБ, извиняйтесь и доказывайте, что это были не вы», — подчеркнул парламентарий.

Номер, оформленный на ваш паспорт, человек может купить для телефонного мошенничества. Совершать противоправные действия будет посторонний человек, а вот правоохранительные органы разбираться придут именно к вам.

Левые патенты и неуплата налогов

Паспортные данные могут использоваться, чтобы открыть компании и заключить ряд сделок. Могут открыть патент на ваше имя и незаконно ввозить товары.

Не верите? Свежайший пример. Сотрудники ГСБЭП 21 сентября задержали начальника отдела управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Выяснилось, в сговоре с другими работниками налоговой, злоупотребляя должностным положением, он способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР.

Патенты выдавались без ведома и участия граждан.

Схема всплыла, начальника отдела задержали и уволили. Но никто вам не сможет гарантировать, что подобное не повторится вновь. При подозрении на неуплату налогов, органы придут разбираться сначала к тому, на кого оформлен патент. И вам придется доказывать, что никаких законов вы не нарушали.

Еще одна мошенническая схема: в соцсетях злоумышленники могут просить граждан оказать помощь деньгами. Для доказательства того, что все серьезно, они будут предъявлять ваш паспорт. Когда обман раскроется, в первую очередь претензии предъявлять будут именно вам. И хорошо, если дело ограничится объяснениями и на вас не подадут заявление в правоохранительные органы.

Как сохранить свои паспортные данные

Самое главное правило — НИКОГДА не давайте свой паспорт незнакомым людям. С копиями тоже нужно быть предельно осторожными.

Если отправляете сканированную копию паспорта через интернет, то точно убедитесь, кто получит документ. Если вы никогда раньше не слышали название организации, которая запрашивает ваши данные, то лучше этого не делать.

Отправляйте сканированные копии паспорта в низком разрешении.

Для проверки личности этого хватит, а вот для дальнейшей обработки и мошенничества — уже нет.

Конечно, есть ситуации, когда вы все равно передаете свои паспортные данные другим людям. Нельзя закрыться и прятаться от всех. Усердствовать, конечно, не стоит, но быть всегда на чеку надо.