Участковый ушел на выборы. Жительница Бишкека дождалась вызванных милиционеров

К жительнице Бишкека, которая три недели не могла вызвать участкового, выехали сотрудники УВД Первомайского района. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления внутренних дел.

По ее данным, женщина обратилась с письменным заявлением и попросила принять меры в отношении соседа, который во время строительства своего дома в августе 2020 года испачкал окна ее дома бетонным раствором, а потом отказался их отмывать.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Ранее читательница 24.kg писала о том, что участковый пункт милиции в одном из районов столицы не принимает жителей из-за выборов.